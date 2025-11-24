日本推进与那国岛部署飞弹计画 中国外交部强烈抨击

afp_tickers

2 分钟

（法新社北京24日电） 中国今天强烈抨击日本如期在与台湾接近的与那国岛部署飞弹，双方持续数周的外交紧张进一步升高。

日本媒体昨天引述防卫大臣小泉进次郎报导说，日本政府在与那国岛部署飞弹的计画进展顺利。与那国岛距离台湾本岛仅约110公里。小泉进次郎表示，这项部署「能降低日本遭受武力攻击的可能性」。

东京与北京关系本月以来急遽恶化，起因是日本首相高市早苗在国会的「台湾有事」答询引发中国反弹。中国外交部今天批评，日本推动飞弹部署是「蓄意制造区域紧张、挑动军事对立」。

外交部发言人毛宁在例行记者会上说，日方在与台湾邻近的西南诸岛部署进攻性武器，「刻意制造地区紧张，挑动军事对立」，联系到日本首相高市早苗的「涉台错误言论」，这一动向「极其危险，需要引起周边国家及国际社会的高度警惕」。

台湾外交部次长吴志中说，日本是主权独立国家，有权执行任何保护自己领土安全相关事宜，而与那国距离台湾很近，日本强化其军事设施有助于维护台海，也因为日本对台湾没有领土伸张及敌意，此举有助于台湾国家利益；而台湾与日本的对话均持续进行中，且台湾亦被视为理念相近国，双方会持续合作维护区域和平稳定。