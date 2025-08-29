日本春宫画新展 主打「女性力量」破除成见

（法新社东京29日电） 夸张描绘巨大阳具与高难度性爱姿势，让已有数百年历史的日本「春画」长期被视为禁忌。然而一场罕见的展览试图证明，这一艺术类型与以男性为中心的色情片完全不同。

这场在东京举办的展览展出约150件春画作品，焦点摆在女性的愉悦。春画是浮世绘的一种情色形式，盛行于自1603年开始的江户时代。

然而，由于春画对裸体、性器与性行为的描绘过于露骨，使它在19世纪末日本幕府结束后的西化运动中遭到压抑。

这种对春画的污名化延续一个多世纪，至今仍常被与把女性物化的商业色情相提并论，而这次展览正是要打破这种错误认知。

38岁的辛格曼（Verena Singmann）近期从德国来访时表示，她发现春画与现代色情作品截然不同，现代色情作品「非常专注于男性快感」。

她指出，对女性外阴的细致描绘、女性口交的呈现，以及同性之间使用假阳具的情景，都显示出当时浮世绘艺术家对感官与性意识的深刻理解与欣赏。

辛格曼告诉法新社：「女性并非只是被男性观看的物件……这真正展现了透过愉悦所展现的女性力量。」辛格曼本身是一家情趣用品品牌的发言人。

日本知名春画专家浦上满（Mitsuru Uragami,音译）告诉法新社，当前日本许多博物馆「依然对这类作品感到极大不适」。

浦上解释，这种不安背后的原因，「是人们认为春画在某种程度上违背公序良俗」目前展览里许多展出作品正是出自他的收藏。

即便在江户时代的鼎盛时期，春画出版物有时也被迫转入地下，透过灵巧的「贷本屋」（即巡回借书商）将情色书籍小心翼翼藏于箱中，挨家挨户送到读者手中。