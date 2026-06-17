日本游船20死船难 业者一审被判5年

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（法新社东京17日电） 日本1艘游船2022年在北海道发生20死6失踪的船难后，船公司老板桂田精一被依业务上过失致死罪问罪。北海道钏路地方法院今天判处被告5年有期徒刑。

这起船难发生于2022年4月，当时由经营观光船的公司「知床游览船」营运的游船KAZU 1，于北海道知床半岛海域沉没，造成18名乘客、船长及另名船员共20人死亡，其余6名乘客至今仍下落不明。「知床游览船」的社长桂田精一，去年11月被检方依业务过失致死罪起诉。

根据判决，桂田于2022年4月23日面临天候恶化可能面临死伤事故的风险，但疏于掌握气象资讯与海象，导致船上罹难或失踪者达26人。

而官司的争点为并未操作船只的桂田是否能预测事故。

检方主张，事故当时已经出现超过该公司出海标准的强风与波浪注意报，而桂田身兼航行管理者与统筹安全事务的管理者，理应能预见因为天气恶化而发生死伤事故。

不过，被告的辩护律师则认为，若沉船肇因的船首甲板舱盖若没发生故障，则不会沉船，因此主张「桂田并未察觉故障」等，否认桂田预测船难的可能性，因而主张桂田无罪。

而钏路地院审判长水越状夫今天表示，船难当天的天候恶化是可想见的状况，表示「当时能预知会使航行安全出现障碍」，同时也表示「（被告）虽然说词有表示反省与谢罪，不过均为表面性的，无法令人真诚地感受到」，并依照检方求刑，判处桂田5年有期徒刑。

判决出炉后，桂田发布声明表示，「这起船难造成许多乘客与船员罹难，目前依然有失踪的人，之后计划继续以法人负责人的身分谢罪与弥补」。