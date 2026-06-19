日本男性被亏 只在世足赛打扫不做家事

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（法新社东京19日电） 日本足球迷本周在世界杯赛后主动清理看台垃圾的举动，受到网友广泛注意和赞赏。但有1则日本女性回文抱怨日本男性很少在家中主动打扫，对这样「双标」行为的批评也大受关注。

国际足球总会（FIFA）在社群媒体平台X分享身穿日本足球迷标准蓝衣的男性在赛后积极捡拾观众席垃圾的照片，并赞扬他们「无懈可击的规矩」。其后网路上也出现许多人分享类似画面。

然而X上有1则转贴FIFA的贴文，却是直指日本男性没有外界赞美的那么好。@atsukotamada帐号的贴文写道：「日本男性花在做家事的时间，在国际上敬陪末座。」并附上1张讽刺漫画，贴文浏览次数已高达196万。

画中1名男球迷为自己在赛后拿垃圾袋清理看台感到骄傲，但另个画面却可见他在家中坐在沙发上放松休息，对一旁堆积如山的衣物和正在洗碗的妻子或母亲视而不见。贴文如对日本男性喊话写道：「请在家里做吧。」

日本男性在家事分担上投入甚少，这点广为人知。日本内阁府甚至曾引述经济合作暨发展组织（OECD）2021年的资料指出，日本女性花在家庭采买、家事和照护等「无薪工作」的时间，是日本男性的5.5倍，远高于英国、法国和美国分别为1.8倍、1.7倍和1.6倍。

不过，网友对于这则日本女性贴文也有不同意见。有人写道：「为了丈夫完全不打扫而苦恼的（日本）妻子，应该让他们在家中也穿上日本武士制服（指日本足球迷标准蓝衣）。」

另有人说：「这太过以偏概全，不是所有日本男性都这样。」