日本科学家开发「活体皮肤」笑脸机器人

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（法新社东京27日电） 日本科学家利用人类细胞开发出一种相当于活体皮肤的物质，可以将其附着在机器人表面，展现出逼真、或许令人毛骨悚然的笑脸。

日本东京大学研究人员本周在「细胞报导物理科学」（Cell Reports Physical Science）期刊发表研究报告，并附上一段影片，影片中看起来黏糊糊的粉红色材料，延展成令人不安的笑容。

研究人员使用一种「皮肤形成细胞负载凝胶」来创造一个「覆盖着活皮肤的机器人」。

生物混合机器人专家希望有朝一日，这项技术可以在具人类外观与能力的机器人发明中发挥作用。 这个由东京大学竹内昌治（Shoji Takeuchi）教授领导的团队表示，「我们也希望这有助于进一步了解皱纹形成和脸部表情的生理学」，并有利于开发植入材料和化妆品。

这种新材料可能标记着与传统人形机器人的不同，传统人形机器人覆盖着看起来真实的皮肤，这种皮肤通常由矽胶制成，不能出汗或自我修复。

而科学家的目标是赋予机器人生物皮肤，且具有自我修复的能力，但目前尚未实现。

在之前的研究中，研究人员先在机器人手指覆盖由实验室培养的皮肤，然后将胶原蛋白植入皮肤伤口，以展示皮肤伤口如何自我修复。

但研究人员表示，对他们的微笑机器人皮肤进行类似的修复测试，「将是未来的挑战」。

为了创造出研究人员所谓流畅「自然的微笑」，他们将类皮肤组织凝化，并将其固定在机器人的孔内，这种方法的灵感来自真实人类的皮肤韧带。