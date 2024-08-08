日本7.1强震 鹿儿岛县传民宅倒塌

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（法新社东京8日电） 日本九州外海今天下午4时43分（台湾时间下午3时43分）左右发生推估规模7.1的地震，新干线、宫崎机场一度受到影响之外，鹿儿岛县已经传出有民宅倒塌、民众受伤的消息。

日本政府国土交通省表示，宫崎机场在地震过后，一度暂停飞机起降，以便检查跑道是否受损。

日本电视台（Nippon TV）报导，全日空及日本航空等航空业者指出，宫崎机场的跑道并未受损，目前已经确认安全无虞，航班将依序重启，不过仍有部分航班受到地震影响而取消。

JR九州公司表示，受到这起地震影响，九州新干线与西九州新干线一度紧急停驶，傍晚已经重启。地方铁路部分，JR日丰本线、日南线、宫崎机场线等路线，部分列车暂停行驶。

测得震度5弱的鹿儿岛县雾岛市，当地消防局指出，市内1名老年人于家中摔倒撞到头部之外，也有1位女性在工厂作业时，被掉落的物品砸到背部受伤。

测得震度6弱的宫崎县日南市，当地的警察署表示，截至今天下午5时45分，尚未获报有建物倒塌等重大灾情，不过已经接获「红绿灯不亮」、「电缆下垂」、「疑似有落石」等通报消息。

鹿儿岛县大崎町则观测到震度5强，大崎町公所指出，町公所附近有一栋2层楼的木造民宅倒塌，目前未传出有人受伤。另外也接获民宅的砖墙倒塌、道路隆起等通报，町公所将持续搜集灾情消息。

宫崎市测到震度5强，位于当地的宫崎机场职员回忆说，「当时相当剧烈的摇晃持续了30秒左右，桌上的东西还掉到地上，有通报称机场航厦的窗户玻璃破裂，目前正在确认」。