明尼苏达州再传枪响示威升级 川普扬言动用暴乱法

（法新社明尼阿波利斯15日电） 美国总统川普今天扬言将动用一项紧急法律，允许在国内部署军队。目前明尼苏达州因上周联邦探员枪杀一名女子引发的抗议，局势正陷入动荡。

随着这个民主党铁票仓又发生一起联邦探员开枪击伤平民事件，局势在夜间进一步升温，并爆发更多抗议活动。

川普在他的社群平台「真实社群」（Truth Social）上作出回应，再度扬言将动用「暴乱法」（Insurrection Act）。这是一项19世纪制定的法律，允许总统为了执法目的部署军队，镇压被视为叛乱的动乱。该法已超过30年未曾使用。

近几个月来，川普对群众抗议，以及法院裁决阻止他为推动强势非法移民扫荡而部署国民兵感到愤怒，数度威胁将祭出「暴乱法」。 尽管川普强力推行被指责为威权式权力扩张的施政方针，并多次引发以「无王」为口号的大规模抗争，但迄今为止，他仍未真正诉诸该法律。

川普在社群媒体上发文表示：「如果明尼苏达州那些腐败的政客不遵守法律、不阻止职业煽动者和叛乱分子攻击那些只是想做好本分的ICE爱国者，我将启动『暴乱法』，并迅速终结这个曾经伟大的州境内的荒唐乱象。」

美国国土安全部部长诺姆（Kristi Noem）在白宫外对记者发表谈话时，拒绝透露她是否认为川普应该动用「暴乱法」。

诺姆说：「我认为总统未来有这个机会。这是他的宪法权利，是否要行使这项权力由他决定。」当被问到川普是否可能采取这项重大行动时，她回答：「我不知道。」