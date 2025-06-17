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明尼苏达州议员遭枪击2死2伤 犯嫌企图闯另2人家

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（法新社华盛顿16日电） 美国明尼苏达州2名州议员及其配偶遭枪击，酿2死2伤。检方今天表示，犯嫌可能面临死刑；检方也披露这波针对民主党人的夜间连续谋杀案的惊悚细节。

法新社报导，明尼苏达州地区代理检察官汤普森（Joe Thompson）在明尼阿波利斯（Minneapolis）的记者会上表示，57岁男性嫌犯博尔特（Vance Boelter）面临6项联邦指控，包括两项枪杀罪，最重可判处无期徒刑或死刑。

汤普森描述博尔特于本月14日凌晨的行动，其过程令人震惊；他说，博尔特去了4位明尼苏达州政治人物的家中，都是民主党人。媒体先前仅报导博尔特去了两名政治人物家里。

汤普森说：「毫不夸张地说，他的罪行简直就是噩梦。博尔特像对待猎物一般追踪受害者，前往受害者家中，他假扮警察，冷血地射杀他们。」

汤普森还说，此案始于州参议员霍夫曼（John Hoffman）夫妇遭枪击，两人因多次中弹而受伤，接着是州众议员霍特曼（Melissa Hortman）夫妇遇害身亡，但博尔特中间还去了两个地方。

汤普森说，枪击霍夫曼夫妇后，博尔特前往明尼阿波利斯郊区枫叶林（Maple Grove）猛敲另一名政治人物的家门，但发现家中无人；随后博尔特前往邻近的新希望镇（New Hope）一处住宅，但因被警察发现而离去。

美国媒体报导，博尔特今天在明尼苏达州圣保罗市（Saint Paul）联邦法院出庭，法官下令继续羁押。

美国广播公司新闻网（ABC News）引述霍夫曼家人的声明报导，霍夫曼夫妻正在康复中。（译者：纪锦玲）

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