智利三十多年最右翼总统上任 借鉴川普强硬移民政策

（法新社智利瓦巴莱索11日电） 智利三十多年来最右翼总统卡斯特（Jose Antonio Kast）今天宣誓就职，他承诺将打击不断上升的暴力犯罪率，并大规模驱逐非法移民。

由于选民支持主打治安与秩序的候选人以对抗组织犯罪扩散，智利成为拉丁美洲最新一个政治光谱向右倾斜的国家。

卡斯特在宣誓就任、接替左翼总统波里奇（Gabriel Boric）前几分钟对记者表示：「事情将会改变。」

60岁的卡斯特在去年12月的第二轮选举中，大胜波里奇阵营的共产党候选人贾拉（Jeannette Jara），三度参选后终于赢得总统大位。

他被认为是皮诺契特（Augusto Pinochet）于1973年至1990年军事独裁统治结束后，智利最强硬派的右翼领导人，而卡斯特对皮诺契特相当推崇。

卡斯特是极端保守的天主教徒，有九个孩子，他在智利中部沿海城市瓦巴莱索（Valparaiso）的国会前宣誓就职，右翼议员高喊「智利万岁！」

多位拉丁美洲领袖出席就职典礼，包括阿根廷总统米雷伊（Javier Milei）、厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）及委内瑞拉反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）等。

卡斯特也为美国总统川普在拉丁美洲增添一名盟友。川普正试图重振美国在拉美的影响力。

卡斯特上周前往佛罗里达州，参加川普「美洲反贩毒联盟」（Americas Counter Cartel Coalition）的成立活动，与十多位区域领袖同场。

在竞选期间，卡斯特借鉴川普策略，承诺驱逐数十万主要来自委内瑞拉的非法移民，并封锁北部边境。

他承诺迅速行动，以遏止谋杀、绑架与勒索案件攀升，尽管智利仍被视为拉丁美洲相对安全的国家之一。

卡斯特计划赋予警方更强火力，在犯罪热点部署军队，并驱逐大量非法移民，许多智利民众将暴力问题归咎于这些移民。

然而，智利大学（University of Chile）政治学者欧立瓦瑞斯（Alejandro Olivares）警告，卡斯特内阁「在谈判与政治操作方面经验不足」，可能影响政策推动。（编译：徐睿承）