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曼谷审计大楼强震中倒塌 中铁十局1名中国籍董事被捕

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（法新社曼谷20日电） 缅甸3月28日发生强震期间，泰国曼谷兴建中的审计大楼倒塌。泰国特别调查局拘捕了承建商中国中铁十局（泰国）有限公司1名中国籍董事，并正通缉3名泰国籍人员。

泰国特别调查局（Department of Special Investigation）拘捕了中铁十局（泰国）有限公司（China Railway No.10 （Thailand） Co）中国籍董事，名为Zhang Chuanling。他已被带到特别调查局总部问话。另外，3名泰国籍人员正被通缉。

调查人员重点调查中铁十局被指控在泰国使用挂名股东经营公司，与义泰发展公共有限公司（Italian-Thai Development Plc）组成ITD-CREC财团，以获得泰国国家审计署大楼施工合约。

调查发现，据ITD-CREC的股权结构，Zhang Chuanling占49%，被通缉的3名泰国籍人员共占51%。调查局怀疑有人违反1999年的「外商经营法」。

报导表示，其他泰国调查机构会继续调查事件，包括怀疑使用不合规格的钢铁。

据曼谷市政府称，近日又发现了几具尸体，死亡人数增至47人，另有47人下落不明。

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