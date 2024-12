曾判处数千人死刑 叙利亚前军法官被捕

(法新社大马士革26日电) 叙利亚战争监督组织今天表示,叙利亚前总统阿塞德政府的军事司法官员哈山(Mohammed Kanjo Hassan)已被新当局逮捕,哈山曾判处数千名赛德纳亚(Saydnaya)监狱囚犯死刑。

根据叙利亚人权了望台组织(Syrian Observatory for Human Rights),哈山及其20名随从在沿海托土斯省(Tartus)被捕。托土斯省是阿塞德(Bashar al-Assad)所属阿拉维教派(Alawite)的大本营。

叙利亚人权了望台组织说,在阿塞德领导下的政府,哈山对赛德纳亚(Saydnaya)监狱囚犯宣布「数以千计」的判决,包括死刑。

法新社报导,恶名昭彰的赛德纳亚建筑群位于大马士革(Damascus)附近,是执行法外处决、酷刑和强迫失踪的地点,是针对阿塞德反对者实施暴行的大本部。

「赛德纳亚监狱拘留者和失踪者协会」(Association of Detainees and Missing Persons of Saydnaya)共同创办人塞里亚(Diab Serriya)表示,2011年至2014年,哈山担任叙利亚军事法庭首长,那期间是阿塞德针对「阿拉伯之春」(Arab Spring)所引发民主抗议活动而展开镇压的头3年。

塞里亚说,哈山后来被擢升为全国军事司法首长,他判处「数以千计人」死刑,而通常「审判时间只有几分钟」。

塞里亚的组织估计,趁被关押者家属着急打探消息之下,哈山向家属收受贿赂达1.5亿美元(约新台币49亿元)。

「赛德纳亚监狱拘留者和失踪者协会」估计,自2011年以来,有3万人被拘留此狱中,但仅约6000人获释;其他人仍下落不明。(译者:纪锦玲)