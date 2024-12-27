曾判处数千人死刑 叙利亚前军法官被捕

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（法新社大马士革26日电） 叙利亚战争监督组织今天表示，叙利亚前总统阿塞德政府的军事司法官员哈山（Mohammed Kanjo Hassan）已被新当局逮捕，哈山曾判处数千名赛德纳亚（Saydnaya）监狱囚犯死刑。

根据叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights），哈山及其20名随从在沿海托土斯省（Tartus）被捕。托土斯省是阿塞德（Bashar al-Assad）所属阿拉维教派（Alawite）的大本营。

叙利亚人权了望台组织说，在阿塞德领导下的政府，哈山对赛德纳亚（Saydnaya）监狱囚犯宣布「数以千计」的判决，包括死刑。

法新社报导，恶名昭彰的赛德纳亚建筑群位于大马士革（Damascus）附近，是执行法外处决、酷刑和强迫失踪的地点，是针对阿塞德反对者实施暴行的大本部。

「赛德纳亚监狱拘留者和失踪者协会」（Association of Detainees and Missing Persons of Saydnaya）共同创办人塞里亚（Diab Serriya）表示，2011年至2014年，哈山担任叙利亚军事法庭首长，那期间是阿塞德针对「阿拉伯之春」（Arab Spring）所引发民主抗议活动而展开镇压的头3年。

塞里亚说，哈山后来被擢升为全国军事司法首长，他判处「数以千计人」死刑，而通常「审判时间只有几分钟」。

塞里亚的组织估计，趁被关押者家属着急打探消息之下，哈山向家属收受贿赂达1.5亿美元（约新台币49亿元）。

「赛德纳亚监狱拘留者和失踪者协会」估计，自2011年以来，有3万人被拘留此狱中，但仅约6000人获释；其他人仍下落不明。（译者：纪锦玲）