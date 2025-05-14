柬中联合军演登场 规模历来最大

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（法新社金边14日电） 柬埔寨和中国今天展开双方历来规模最大的联合军事演习，动用了先进的中国军事装备，包括火炮、军舰和机器战斗犬。

柬埔寨长久以来是北京的坚定盟友，接受中国数十亿美元的投资挹注。华府对北京使用柬埔寨位于暹罗湾的海军基地，以扩大区域影响力表达关切之意。

柬埔寨王家军队（Royal Cambodian Armed Forces）在声明稿中表示，这场演习将进行到5月28日，中国派出近900名军人，柬埔寨出动1300多名士兵。

声明中说，这次演习将展示先进的中国军事装备，包括装甲车、直升机、军舰、侦察无人机以及机器战斗犬。

声明中表示，这项军演目的在「深化（两军之间）的关系与合作」。

柬埔寨王家军队发言人索利莫少将（Major General Thong Solimo）告诉法新社：「从人员和装备数量来看，今年的演习规模比去年更大。」

他表示，中国大型海军军舰长白山号12日停泊在北京资助翻修的云壤海军基地（Ream Naval Base），载运这次演习的军备。

柬埔寨政治分析家乌威拉（Ou Virak）告诉法新社：「藉由这场代号『金龙』的军演，中国想展示实力」以及传达「其为超级强国」的讯息。

乌威拉说：「毫无疑问，中国试图扩大区域影响力」。

「除了展示武力，中国也需要建立伙伴信心，向他们表明，中国正在成长，中国正在扩张，不只规模变大，科技与军事实力也在增强。」

此外，中国预定将交付柬埔寨两艘军舰。

首届金龙联合演习在2016年举行。柬埔寨随后于2017年初取消过去7年和美军举行的联合军演「吴哥哨兵」（Angkor Sentinel）。

中国国家主席习近平4月前往柬埔寨访问两天，以强化两国关系。