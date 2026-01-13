柬埔寨勒令太子集团5大开发案暂停销售

（法新社金边13日电） 遭到美国制裁的太子集团，其创办人陈志近日遭到引渡中国后，集团在柬埔寨的5处豪华房地产开发案已被勒令暂停销售。华府指控该集团涉嫌从事数十亿美元规模跨国网路诈骗活动。

柬埔寨和中国政府指出，太子集团控股（Prince Holding Group）创办人、董事长陈志上周从柬埔寨被引渡中国。

美国于去年10月起诉这位中国出生的商人，指控他主导已成功骗取数以十亿美元计的线上投资诈骗，这些诈骗活动由数百名被贩运至柬埔寨园区的诈骗分子经营。

柬埔寨房地产和抵押贷款业务监管局（NRPC）昨天深夜发布声明，勒令太子集团在首都金边的4处、在沿海施亚努市（Sihanoukville）的一处大型公寓和房屋开发案暂停销售。

在陈志遭到起诉、公司于去年10月先后被美国和英国制裁后，太子集团遭遇重创。这项公告是对集团再一次打击。美国当局指出，该集团是「亚洲最大跨国犯罪组织之一」的幌子。

NRPC并表示，已与5项开发案签订买卖合约的个人，仍有义务履行协议。

其中一处位在首都的社区「太子幸福广场」（Pinnacle Residence）员工今天受访时表示，销售办公室已经关闭。

根据柬埔寨不动产网站realestate.com.kh资料，集合住宅和商办的这项耀眼的47层高楼开发案于2024年完工，近1800个单位已经销售75%。开发案登记在同样受到美国制裁的太子地产集团名下。