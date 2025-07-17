柬埔寨扫荡诈骗园区 逮捕上千嫌犯多系外国人

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（法新社金边16日电） 柬埔寨警方今天突袭网路诈骗园区逮捕上千嫌犯，据报被捕人员绝大多数都是外国人，其中包括至少271名印尼人、213名越南人和75名台湾人。

柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）下令打击「网路犯罪血汗工厂」。他昨天发布一项指令，要求执法部门与军方「防止并打击网路诈骗」，并警告若未采取行动，恐遭撤职。

联合国形容东南亚是诈骗中心「原爆点」，诈团惯于利用感情诈骗或商业诈骗手法，每年在社群平台诈骗金额预估约400亿美元（约新台币1兆1782亿元）。

柬埔寨最近3天突袭全国各诈团园区所在地点，包括首都金边、邻泰国边境城市巴比（Poipet）与沿海城市施亚努（Sihanoukville）。

许多从柬埔寨诈骗园区获释的人表示，他们是被拐卖或被骗到当地。

国际特赦组织（Amnesty International）上个月发布的报告指出，柬埔寨诈骗中心正出现「大规模」虐待行为。

报告指出，犯罪组织在柬埔寨境内经营至少53处诈骗园区，涉及人口贩卖、强迫劳动、童工、酷刑、非法拘禁与奴役等行为。

今年3月，柬埔寨突袭位于巴比的网路诈骗中心，拘留230名外国人，其中119名泰国人遭驱逐。

联合国毒品暨犯罪办公室（The UN Office on Drugs and Crime）4月警告，诈骗产业已从东南亚热点扩散至全球各地，犯罪集团正在扩张其国际网络，势力远及南美、非洲、中东、欧洲以及一些太平洋岛屿。