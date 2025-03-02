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梵蒂冈：教宗病情稳定 未再发生呼吸危机

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（法新社罗马1日电） 梵蒂冈晚间表示，教宗方济各（Pope Francis）病情稳定，今天未再发生任何呼吸道紧急状况，可自行进食、没有发烧，也没有白血球异常增高现象。

高龄88岁的教宗2月14日起住院治疗，病情由支气管炎恶化为双侧肺炎，昨天出现一次突发性的支气管痉挛，导致呕吐及吸入呛咳，教宗立刻接受支气管抽吸治疗，并启用非侵入性呼吸器。

梵蒂冈今晚表示，教宗病情处于稳定状态（stable condition），他持续使用非侵入性呼吸器（mechanical ventilation），并交替以长时间的高流量氧气治疗，气体交换反应良好。

报告指出，教宗没有发烧，也没有出现白血球增多症（Leukocytosis），此症状是指血液中的白血球数量过高。

教廷指出，教宗今天血液检测数字正常，他继续自行进食，接受物理性呼吸治疗，并完全配合医院疗程。教宗今天未再发生任何进一步的支气管痉挛（bronchospasm）。

教廷表示，教宗昨晚度过平静的一夜，教宗今天保持清晰意识与良好逻辑，他在下午接受圣体圣事，然后全心投入祈祷。

医疗团队仍保留对于预后情况的评估。梵蒂冈昨晚表示，经历昨天突发的支气管痉挛事件后，还需要24到48小时，才能评估教宗病情是否恶化。

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