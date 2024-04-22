欧洲夏天热死人威胁增 极端热压力天数创纪录

4 分钟

（法新社巴黎21日电） 欧洲各地夏季「热出人命」的威胁日益攀升，今天有研究显示，欧洲2023年「极端热压力」（extreme heat stress）的天数刷新纪录。

在气候状况十分极端的这1年中，欧洲经历了滚烫热浪、灾难洪患、严重干旱、猛烈风暴和当地史上最大的野火。

欧洲联盟气候监测机构「哥白尼气候变化服务」（Copernicus Climate Change Service）和联合国机构世界气象组织（WMO）发布的一份联合报告指出，这些灾难造成逾100亿欧元的损失，影响超过200万人。

全球暖化导致欧洲夏季愈来愈炎热之下，对健康引发的后果尤其严重，哥白尼气候变化服务和世界气象组织因此把「高温」列为气候相关的最大威胁。

哥白尼气候变化服务的气候科学家艾莫顿（Rebecca Emerton）说：「我们看到欧洲各地遭遇热压力的天数呈增加趋势，2023年也不例外，欧洲极端热压力的天数来到历史新高。」

在这项研究中，哥白尼气候变化服务与世界气象组织使用的是衡量环境对人体影响的「通用热气候指数」（Universal Thermal Climate Index，UTCI）。

这项指数不仅考量高温，还将湿度、风速、阳光、周遭散发的热量等因素考虑进去。

该指数有10种不同类别的热压力和冷压力，单位为摄氏度，且代表的是「体感」温度。

艾莫顿表示，极端热压力「相当于超过摄氏46度的体感温度，此时就必须采取行动以避免中暑等健康风险」。

报告发现，欧洲有史以来最严重的30次热浪有23次发生在这个世纪；且过去20年来，与热浪相关的死亡人数暴增了30%左右。

2023年并不是欧洲历来最热的夏天，事实上，2023年夏「只」能排到第5，但这并不代表气温不滚烫。

艾莫顿表示，在6到9月这段「延展的夏季」期间，欧洲大部分地区都有热浪之苦。

7月23日这天，欧洲有破天荒的13%地区遭遇高程度的热压力，欧洲南部影响最为严重。

尽管目前尚无数据显示2023年欧洲有多少人因为极端高温而过世，但温度与2023年相差不远的2003、2010和2022年夏季期间，欧洲估计有成千上万人因热浪丧命。

2023年同时也是欧洲最为「潮湿」的年分之一，重大洪患影响了约160万人，风暴影响了另外55万人。

艾莫顿表示，这些极端事件造成的经济损失达134亿欧元（约新台币4727亿），其中约8成要归咎于洪患。