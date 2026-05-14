欧洲歌唱大赛以色列表演者遭抗议干扰 4人被逐出场

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（法新社维也纳13日电） 「欧洲歌唱大赛」（Eurovision Song Contest）主办单位今天表示，在首场准决赛中，有4人试图干扰以色列歌手表演而被驱离会场。

28岁的以色列歌手贝塔恩（Noam Bettan）演唱歌曲时，1名抗议者高喊「停止，停止种族灭绝」以及「解放，解放巴勒斯坦」。

以色列参加2026年「欧洲歌唱大赛」，引发西班牙、荷兰、爱尔兰、冰岛与斯洛维尼亚退出这场全球最大的现场电视音乐活动。

「欧洲歌唱大赛」由全球最大的公共媒体联盟「欧洲广播联盟」（European Broadcasting Union，EBU）主办。

奥地利主办单位「奥地利广播集团」（ORF）与「欧洲广播联盟」联合声明表示，「在维也纳市政厅剧院（Wiener Stadthalle）举行的第70届欧洲歌唱大赛首场准决赛中，现场1万名观众热情迎接每位表演者。」

声明指出，「1名靠近麦克风的观众，在以色列歌手开始演出时及演出过程中大声表达立场，这些声音在直播中被听见。这名人士因持续干扰观众，随后被保全人员带离…另外还有3人因扰乱秩序被安全人员请出场馆。」

今年第70届「欧洲歌唱大赛」面临史上最大规模的政治抵制。除了对以色列在加萨走廊（Gaza Strip）对抗哈玛斯（Hamas）的战争行为感到不安外，一些广播机构也对新闻自由表达忧虑，因以色列限制其记者进入加萨采访。

此外，外界也质疑去年投票机制遭到操控，以提高以色列的得票。

去年9月，荷兰公共广播机构AVROTROS表示，有「证据显示以色列政府曾干预最近一届比赛」。

「欧洲广播联盟」去年11月宣布调整投票制度，赛事总监葛林（Martin Green）说：「我们已经听见各方声音并采取行动。」

「欧洲歌唱大赛」准决赛共有15个国家参赛，其中以色列等10国晋级16日决赛。（编译：徐睿承）