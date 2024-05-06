欧洲议会选举 民调：主流势力仍可望掌多数

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（法新社比利时布鲁塞尔6日电） 欧洲议会选举6月登场，民调预测，极右派席次将大幅增加，使其在欧洲联盟（EU）具更大的影响力，而主流派势力仍可望拥有多数席次。

欧盟27个成员国家、总计约3.7亿选民将于6月6日到9日投票，选出下一届欧洲议会的720名议员。

虽然选民意向调查显示，激进右派政党正取得进展，但欧洲议会由中间偏右派的欧洲人民党（EPP）、左倾的社会与民主进步联盟（Socialists and Democrats）、中间派的复兴欧洲（Renew Europe）这3个党团组成的主流势力预计最后仍将取得领先席次。

这三个党团习惯于相互妥协，以获得法律通过所需的多数票。

然而问题在于，现任欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）所属的欧洲人民党将在多大程度上向极右派敞开大门。

范德赖恩着眼于选举后的第2个任期，她已经排除与同情俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的极右派政党达成协议的可能性。这些极右派政党的代表包括法国玛琳．雷朋（Marine Le Pen）的国民联盟（National Rally）和德国另类选择党（AfD）。

但范德赖恩暗示，她可能与反蒲亭的极右派党团，也就是义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）领导的欧洲保守和改革党团（European Conservatives and Reformists group）合作。

智库罗勃．舒曼基金会（Robert Schuman Foundation）负责人乔安宁（Pascale Joannin）说，民粹主义激进右派政党「将有所斩获，但不致取得压倒性胜利」。

梅洛尼象徵性地作为她的新法西斯主义根源极右派「义大利兄弟党」（Brothers of Italy）的主要候选人参选欧洲议会。但她不会获得席次，因为欧洲议会禁止欧洲议会议员在国家政府内担任公职。

乔安宁说，「从今天的民调来看，除了现有的3方主流阵营之外，没有其他稳定的联盟可以接受」。

调查显示，欧洲人民党仍将是欧洲议会中最大党团，其次是社会与民主进步联盟，尽管两者都可能失去若干席次。

第3名则是悬而未决。包括法国总统马克宏（Emmanuel Macron）领导的复兴党（Renaissance Party）在内的复兴欧洲，可能会把第3名位置让给一个极右派党团。

乔安宁说，即使发生这种情况，欧洲人民党、社会与民主进步联盟以及复兴欧洲之间的联盟仍将确保多数席位。