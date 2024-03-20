欧盟延长乌国产品免关税待遇 部份品项设保障措施

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（法新社布鲁塞尔20日电） 欧洲联盟（European Union）成员国和欧洲议会（European Parliament）议员今天达成一项协议，限制部分乌克兰农产品的免关税进口待遇。这些产品在俄罗斯入侵乌国后被允许进口，但招致欧盟农民激烈抗议。

协议把2022年通过的免关税措施延长一年，但将燕麦、鸡蛋、家禽和糖列入「保障措施」清单，以防止廉价进口产品涌入市场。

拥有27个成员国的欧盟为帮助乌克兰在俄罗斯入侵后维持经济发展，降低了乌克兰进口产品的关税。

冲突发生2年后，欧盟农民抱怨他们受到来自乌克兰生产商的低价进口产品影响，由于这些生产商不受动物福利等更严格欧盟规范约束，引发欧盟各地的激烈抗议。

波兰农民已封锁与乌克兰接壤的边境检查站，他们本周还将抗议活动扩大到与德国接壤的西部边境。

欧盟执行委员会（European Commission）先前提议将免关税进口待遇从今年6月起再延长一年，但要设置「保障措施」，以防止进口产品导致鸡蛋、家禽和糖的价格下跌。

为了进一步回应农民不满，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）与波兰总理图斯克（Donald Tusk）谈话后于15日表示，欧盟也在考虑限制俄国农产品进口。