欧盟执委：将与中国举行紧急会谈 讨论稀土出口管制

（法新社史特拉斯堡21日电） 欧洲联盟（EU）主管贸易事务的执委塞夫柯维奇今天与中国官员通话后表示，双方同意在布鲁塞尔（Brussels）举行「紧急」会谈，讨论中国对稀土出口的管制措施。

中国是全球主要的稀土生产国，这些矿物主要用于制造汽车、电子产品与国防工业所需的关键磁铁。中国本月宣布加强对稀土的出口管制措施。

塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）与中国商务部长王文涛展开近两小时的视讯通话后说：「我很高兴今天进行了具建设性的讨论，我们同意加强各层级交流。」

塞夫柯维奇在欧洲议会（European Parliament）所在城市法国史特拉斯堡（Strasbourg）对记者说：「我已邀请中方官员在未来几天前往布鲁塞尔，以寻找紧急解决方案。王文涛部长已接受邀请。」

欧盟表示，中方的限制措施已迫使部分欧盟企业停产，对经济造成损害。 塞夫柯维奇还说，这些出口管制「没有正当理由且具破坏性」。

布鲁塞尔一直与七大工业国集团（G7）伙伴协调对中国祭出相关限制措施的回应，但塞夫柯维奇说，欧盟「无意升级冲突」。

他说：「然而，这种情况已为我们的关系蒙上阴影，因此尽快解决问题至关重要」。（编译：刘文瑜）