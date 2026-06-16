欧盟扫除欧美关税协议主要障碍

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（法新社史特拉斯堡16日电） 欧盟试图为动荡不安的跨大西洋贸易关系划下句点之际，欧洲议会今天正式批准与美国的关税协议，意味着欧盟有望在美国总统川普所设7月4日期限前完成其余相关程序，让协议正式实施。

欧盟与美国去年7月达成协议，将大部分欧盟输美商品的关税订于15%，同时布鲁塞尔同意对美国工业产品实施零关税。

然而令川普（Donald Trump）感到不满的是，欧盟迟未履行协议承诺；加上川普先前扬言夺取格陵兰，以及美国最高法院裁定多项关税违宪，使相关程序延宕数月。

欧盟各成员国已同意这项协议，这意味着欧洲议会（European Parliament）的批准是协议实施前最后一道政治关卡。欧盟有望赶在川普设下的7月4日期限前完成所有程序，化解他扬言对欧洲汽车加徵新关税的威胁。

欧洲议会几大党团均支持此协议，包括欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）所属的保守派欧洲人民党（EPP）。

欧洲议会在史特拉斯堡（Strasbourg）举行的表决中，约440位议员赞成、151位反对、50位弃权。

欧美关税协议距离正式生效仅剩形式程序，包括由成员国进行最终批准（预计未来几天或数周内完成），以及刊登于欧盟官方公报。

欧洲议会在协议文本中加入一系列保障措施，包含除非获得展延，否则协议将于2029年底失效。

另一项「安全网」措施则赋予欧盟执委会权力，若美方未履行承诺或损害贸易及投资活动，执委会有权暂停执行协议。

欧洲议会贸易委员会主席朗吉（Bernd Lange）透过声明指出：「这项协议仍远非完美，但已大幅强化。」

他说，「欧洲议会将持续密切监督协议的落实状况」，议员也会对美方任何违规行为保持警觉。