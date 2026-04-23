欧盟正式批准援助乌克兰贷款 通过对俄罗斯新制裁

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（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟（EU）今天正式批准对乌克兰提供900亿欧元贷款，以及通过对俄罗斯的新一轮制裁。此举为基辅当局注入一剂强心针。

在受损的「友谊」（Druzhba）输油管完成修复、乌克兰恢复石油输送后，匈牙利与斯洛伐克不再反对，使得这些措施得以通过。

欧盟外交和安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）在网路发文表示：「僵局结束。俄罗斯的战争经济正承受更多压力，乌克兰则获得重大助力。」

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）本月国会大选中惨败后即将卸任。奥班之前一直阻挠欧盟援乌贷款，藉此要求基辅当局修复输送俄罗斯石油到匈牙利的输油管线。

随着援乌贷款获准，布鲁塞尔应该可以在未来几个月开始拨款。在俄罗斯入侵第4年之际，乌克兰急须这笔资金对填补预算缺口。

与此同时，欧盟27个成员国也通过对莫斯科的新制裁案。匈牙利和斯洛伐克之前同样以输油管争端挡下对俄罗斯的制裁案。

这是自俄乌战争爆发以来，欧盟对克里姆林宫祭出的第20轮经济制裁，锁定俄罗斯的能源、银行与贸易领域。

这波制裁预计将进一步打击莫斯科用来规避石油出口限制的「影子舰队」（shadow fleet），并对俄罗斯加密货币交易商祭出限制。