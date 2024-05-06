欧盟绿色新政推净零 保加利亚矿工家庭陷入困局

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（法新社保加利亚贝利布利亚格6日电） 在保加利亚的采矿村贝利布利亚格（Beli Bryag），欧洲联盟逐步汰除煤炭的计画推行得并不顺利，这座村庄为扩建露天矿场而被拆迁。

在贝利布利亚格村可以看到空荡的房屋窗户敞开，社区里的居民从2009年的400人下降至50几个人，当时为扩建矿场而决定拆迁村庄。

现在看来，这座矿场的寿命可能也不长，因为保加利亚已根据欧盟的绿色新政（Green Deal），承诺2040年底前不再使用煤炭。绿色新政是欧盟为努力在2050年实现净零碳排而推出的政策。

贝利布利亚格村长迪姆齐娃（Ivelina Dimcheva）的丈夫和兄弟都是矿工，她告诉法新社：「情况很悲惨。为了扩建未来可能关闭的矿场而摧毁我们的房屋实在荒唐。」

她的家族是拒绝接受搬迁补偿协议的5个家庭之一；相反地，他们向法院提起诉讼来保护家园。

在依赖煤炭的保加利亚，绿色新政是6月9日欧洲议会选举，以及同日举行的保加利亚国民议会选举前一个重要议题。 50岁的乔吉夫（Stanimir Georgiev）是一名在矿场工作30年的资深矿工；他表示，煤矿工人「没有任何前景」，他正规划在欧洲议会选举前发动罢工和抗议行动来捍卫自身生计。

乔吉夫在东马里沙（Maritsa East）燃煤发电厂厂区外说道：「绿色新政是骗人的假象，不仅威胁我们的生活，还助长反欧情绪。」这座燃煤发电厂的燃料就是由贝利布利亚格的矿场供应。

在保加利亚中部斯塔拉萨戈拉省（Stara Zagora）东马里沙盆地拥有3座煤矿和4座发电厂，直接雇用超过1万1000人，间接雇用人数达到7万人。

保加利亚是欧盟27个成员国中最贫穷的国家，长期以来一直在向欧盟当局争取延长煤炭产业的寿命，最终才同意逐步淘汰使用煤炭。

燃煤发电厂提供保加利亚近1/3的冬季能源需求，但由于这个巴尔干半岛国家过渡到更洁净能源的进展太过缓慢，保加利亚今年才首度成为能源净进口国。

欧盟排放权交易系统（Emissions Trading System）要求企业为超过限额的碳排量付费，因此使燃煤发电厂的利润愈来愈低。

36岁的伊凡诺夫（Diyan Ivanov）来自矿工家庭，他指出，「在准备能源转型时拖拖拉拉，这是我们政府的错」。由于需求下降，他的工作时数大幅减少。

不过，保加利亚前经济部长克列梅契夫（Milen Keremedchiev）表示，谴责燃煤电厂的关闭毫无意义，「就像是抗议迟暮到来」。