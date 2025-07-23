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欧美关税谈判代表将通话　欧盟称若破局不排除反制

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（法新社布鲁塞尔23日电） 欧洲联盟（EU）首席贸易谈判代表塞夫柯维奇今天将与美国商务部长卢特尼克通话。欧盟当局表示，倘若谈判破局，欧盟准备对价值超过1000亿美元的美国商品祭出报复性关税。

美国总统川普本月扬言，美国和欧盟若无法在8月1日前达成关税协议，将对欧洲商品徵收30%关税。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）贸易领域发言人吉尔（Olof Gill）指出：「欧盟的首要目标是与美国达成协议。」

他还说：「目前持续进行密集的技术与政治层面接触。」

吉尔说，塞夫柯维奇（Maros Sefcovic）今天下午将与美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）通话，随后欧盟执委会将向欧盟各国通报与美国谈判的最新进展。

吉尔指出：「虽然我们的优先考量是谈判，但同时也为所有可能的结果做好准备，包括额外的反制措施。」

他表示，如果无法达成协议，欧盟目前已同意的报复措施将于8月7日生效。

今天下午的通话，将是自上周塞夫柯维奇飞往华府，会晤卢特尼克、美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）以及白宫国家经济会议（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）以来，欧盟与美方的首度政治层级对话。

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