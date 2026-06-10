比尔盖兹将赴国会作证 坦言与艾普斯坦往来很愚蠢

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（法新社华盛顿9日电） 微软共同创办人比尔．盖兹（Bill Gates）预计明天接受美国国会议员询问，内容涉及他与已故性犯罪富豪艾普斯坦之间的关系。盖兹先前坦言，后悔曾与艾普斯坦有所往来。

艾普斯坦（Jeffrey Epstein）生前利用财富和社交资源建立庞大人脉网络，接触政商名流，这些关系多年来持续引发外界关注与阴谋论。

盖兹将接受众议院监督委员会（House Oversight Committee）逐字记录式访谈，说明他与艾普斯坦之间的关系。艾普斯坦2019年因涉嫌从事未成年人性贩运遭羁押，并在等待审判期间于纽约监狱身亡。

除了盖兹，美国前总统柯林顿夫妇（Bill and Hillary Clinton）和美国商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）等多位知名人士也曾为此接受委员会询问。

盖兹发言人向媒体表示，盖兹乐于配合委员会调查，并强调他「从未目睹或参与艾普斯坦的任何非法行为」。

与艾普斯坦相关的调查文件中，有一封2013年的电邮草稿，内容显示艾普斯坦似乎暗示曾协助盖兹处理婚外情风波，包括协助其在染上性病后寻求抗生素治疗等事宜。 盖兹说这封电邮是「假的」，并否认相关指控。他今年2月接受澳洲电视台访问时表示，自己「愚蠢地」花时间与艾普斯坦相处，并强调两人的关系与对方的犯罪行为无关。

他说：「我后悔曾与他有所往来，我为此道歉…我确实只参加过晚餐聚会。我从未去过他的小岛，也从没见过任何女性。」

盖兹还说，仅凭艾普斯坦相关文件中出现他的名字，不能作为犯罪的证据。

据「华尔街日报」报导，盖兹向其基金会员工自曝他确实曾与两名俄罗斯女子有染，但否认与艾普斯坦的受害者有所接触。他表示，自己与艾普斯坦的往来始于2011年，当时距离艾普斯坦承认劝诱未成年少女卖淫已过3年。

报导指出，盖兹据称也承认，当时的妻子梅琳达（Melinda French Gates）曾对他与艾普斯坦的关系表达疑虑，但他仍持续与对方往来至少一年。

梅琳达已于2021年与盖兹离婚，她表示，有关这段关系的剩余问题，应由前夫及相关人士负责说明。

民主党议员表示，他们将询问盖兹对艾普斯坦犯罪行为的了解程度，以及两人关系的全貌。

美国媒体报导，盖兹已聘请前司法部律师莫兰（John Moran）作为法律顾问，并接受前众院监督委员会资深调查员葛林柏格（Jake Greenberg）协助准备应询。专家认为，此举在观感上可能引发争议，但未必违反相关规范。（编译：刘文瑜）