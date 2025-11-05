民主党史班伯格胜选 成为维吉尼亚首位女性州长

（法新社华盛顿4日电） 美国媒体预测，民主党籍史班伯格（Abigail Spanberger）今天从共和党手中夺回维吉尼亚州长宝座，成为该州首位女性州长。这场选战被视为总统川普重返白宫后第1场民意考验。

尽管媒体焦点集中在纽约市，但维吉尼亚州以及纽泽西州的选举结果被视为对川普2.0更尖锐的民意检验，且将为明年期中选举走向的前瞻指标。

这两场选举将中间派民主党人与川普阵营的共和党人对决，外界认为结果将显示中间选民是否已接受总统激进的缩减开支政策，或准备在2026年期中选举中表达不满。

川普自今年1月重返白宫以来，大幅重组联邦官僚体系，关闭多个政府机构，在政府停摆前便裁撤约20万个职位。

维吉尼亚州今天选举结果并不令人意外，当地拥有仅次于加州的全美第2大联邦员工规模。根据民调，史班伯格竞选期间始终保持7到12个百分点的领先幅度。

46岁的史班伯格是前中央情报局（CIA）官员和3届联邦众议员，预测将以显着优势击败共和党籍对手、现任副州长厄尔西尔斯（Winsome Earle-Sears），成为维吉尼亚州首位女性州长。

史班伯格在投票结束前于社群媒体发文表示：「这一年来，维吉尼亚人目睹我们的经济受到冲击，工作流失、物价飙升。」

她写说，人民「已经厌倦混乱，渴望一位专注于振兴经济、降低生活成本的州长。一位以人民为优先的州长」。