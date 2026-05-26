民主刚果东部冲突升温 偏逢伊波拉疫情蔓延204死

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（法新社金夏沙25日电） 根据消息来源及当地居民今天指出，刚果民主共和国东部近日再度爆发冲突，政府军与叛军团体M23之间战斗激烈，而伊波拉疫情也正在当地蔓延。

法新社报导，民主刚果（DR Congo）东部地区资源丰富，过去30多年来陷于多个武装团体的暴力冲突之中。2021年以来，由卢安达（Rwanda）撑腰的M23叛军攻占大片区域，2025年初战事再进一步升温。

民主刚果东部正是目前伊波拉（Ebola）疫情爆发的核心地区，世界卫生组织（WHO）已因此发布国际卫生警示。

根据民主刚果卫生部周末公布的最新统计，伊波拉疫情已造成204人死亡，并有867起疑似病例。

安全部门及地方消息人士表示，最近战斗主要发生在北基伍省（North Kivu）的马西西地区（Masisi），此地位于伊波拉疫情重灾区伊图里省（Ituri）的南方。

北基伍省副省长洛莫约（Didier Lomoyo）今天表示，位于吉桑干尼（Kisangani）的战略机场遭到迫击炮攻击，这座机场为政府军所用。

当地警方消息人士也透露，有两架无人机遭到拦截，幸未造成任何损害。

近几个月以来，M23多次攻击吉桑干尼战略机场，金夏沙（Kinshasa）政府军的军用飞机都从这座机场起飞。

当地消息来源表示，北基伍省和南基伍省（South Kivu）最近遭到多次空袭，但法新社未能从独立管道来证实这些空袭的死伤人数。（编译：纪锦玲）