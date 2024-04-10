苏黎世高地出现亚洲虎蚊

即便是面积最小的积水也足够亚洲虎蚊繁殖，因此，喷壶、花盆托盘、花瓶和其他容器都需要定期清空。 KEYSTONE/© KEYSTONE / ENNIO LEANZA

苏黎世高地出现了亚洲虎蚊：乌斯特镇于日前宣布，去年夏天在纳尼康(Nänikon)发现了第一批虎蚊样本。目前，正在对该地区蚊群数量进行控制和监测。

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今年5月到10月，苏黎世州将与乌斯特镇共同调查虎蚊的传播情况。该镇表示正在用生物杀虫剂处理潜在的繁殖地点。

同时，政府呼吁纳尼康地区居民提供支持。因为即便是面积最小的积水也足够亚洲虎蚊繁殖，因此，喷壶、花盆托盘、花瓶或其他容器都应定期清空。

乌斯特镇经询问后证实，第一批虎蚊样本于去年夏天发现。至10月份，发现虎蚊群在纳尼康正式驻扎后，该镇与州政府一同拟定了防控方案。

登革热风险较低

2016年以来，亚洲虎蚊便在苏黎世市不时现身。但迄今为止，其在该市的大规模传播得到了有效控制。

虎蚊可以传播登革热等多种疾病，不过在瑞士发生的风险很低。尽管如此，虎蚊还是令人生厌，与本地蚊子不同，它在白天也会叮人，且被叮处异常疼痛。

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