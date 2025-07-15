极端高温与干旱：气候变化带给瑞士的最大风险

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当下，瑞士政府已确认了未来几十年里与气候相关的数十种风险。联邦环境办公室(BAFU)的一份最新报告显示，瑞士所面临的最严峻的威胁均与高温和干旱现象有关。

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同时，瑞士资讯网也在密切关注这类风险的发展趋势。未来30年里，瑞士的热浪天气将愈发频繁，其程度也将更为极端，而城市也将变得越来越炎热。不仅如此，人们还将面对水资源短缺带来的经济压力以及更多的破坏性气候事件。想要适应这类气候变化，全球性合作和明智的投资必不可少。

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