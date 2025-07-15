极端高温与干旱：气候变化带给瑞士的最大风险

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当下，瑞士政府已确认了未来几十年里与气候相关的数十种风险。联邦环境办公室(BAFU)的一份最新报告显示，瑞士所面临的最严峻的威胁均与高温和干旱现象有关。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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同时，瑞士资讯网也在密切关注这类风险的发展趋势。未来30年里，瑞士的热浪天气将愈发频繁，其程度也将更为极端，而城市也将变得越来越炎热。不仅如此，人们还将面对水资源短缺带来的经济压力以及更多的破坏性气候事件。想要适应这类气候变化，全球性合作和明智的投资必不可少。
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瑞士为何跻身世界十大最炎热国家之列
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在气候变化方面，欧洲的变暖现象最为严重，瑞士则凭借迅猛的升温速度跻身最热国家之列。这一现象背后隐藏多重诱因。专家认为，瑞士的气温在未来还将持续上升，而调整行动则迫在眉睫。
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如何在热浪期间让城市保持凉爽
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在夏日高温期间，市区的升温现象比郊区更为严重。我们应当如何应对城市热岛效应(Urban heat island, UHI)，让城市居民的夏天不再那么令人窒息？为此，我们请教了苏黎世联邦理工学院(ETH)的一位专家。
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我们要为三分之一热死的人负责
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2003年夏：一场猛烈且旷日持久的热浪席卷欧洲。这一年欧洲有7万人因高温而死，其中瑞士近千人。全世界三分之一与高温有关的死亡可归因于人类活动导致的气候变化。伯尔尼大学参与的一项研究得出了这样的结论。瑞士现已启动新的热浪警报系统。
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为什么老年女性容易死于酷暑
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近些年猛烈的热浪袭击了美国、印度和世界其他地区，最受煎熬的是老年人，尤其是老年女性--这一点也被欧洲司法机构所证实。
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