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气候解决方案

极端高温与干旱：气候变化带给瑞士的最大风险

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我是一名气候和科技记者，关注气候变化对日常生活的影响以及科学解决方案。 我出生于伦敦，拥有瑞士和英国双国籍。学习现代语言和翻译后，我接受了新闻培训，并于2006年加入瑞士资讯。我的工作语言包括英语、德语、法语和西班牙语。

我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。 我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。

当下，瑞士政府已确认了未来几十年里与气候相关的数十种风险。联邦环境办公室(BAFU)的一份最新报告显示，瑞士所面临的最严峻的威胁均与高温和干旱现象有关。

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同时，瑞士资讯网也在密切关注这类风险的发展趋势。未来30年里，瑞士的热浪天气将愈发频繁，其程度也将更为极端，而城市也将变得越来越炎热。不仅如此，人们还将面对水资源短缺带来的经济压力以及更多的破坏性气候事件。想要适应这类气候变化，全球性合作和明智的投资必不可少。

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面对全球化经济，共同物品或共同财产是否仍然重要？

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提问者： Marc Leutenegger

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