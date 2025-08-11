真相或是流言：瑞士真的在向天空中注入有害化学物吗？

有些用户声称，飞机在空中留下的白色轨迹其实是人为喷洒到大气中的有毒化学物。由于地球工程确实涉及向高空注入气溶胶，许多人因此将两者联系起来。

但无论是“化学凝结尾迹”理论，还是这种联系，本质上都站不住脚。诚然，英国在上世纪五六十年代确实秘密进行过细菌战测试，但“化学凝结尾迹”理论在科学上毫无根据。

天空中常见的白色条痕，其实是“凝结尾迹”(contrails)，即“水汽凝结形成的轨迹”。它们是飞机发动机在高空中排放的水蒸汽与微小烟尘颗粒冻结后形成的冰晶。至于为什么有些飞机会留下轨迹，而有些没有，这主要与空气湿度的差异有关。

相比之下，太阳辐射调节技术(SRM)是一项科学研究领域，目的是反射更多阳光或减少地球吸收太阳能，从而减缓全球变暖。

然而，这项技术本身就存在巨大争议，主要是因为它并未解决气候变化的根本原因，即温室气体排放的持续上升。

