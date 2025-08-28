欧洲最高大坝75周年纪念

我是一名气候和科技记者，关注气候变化对日常生活的影响以及科学解决方案。
我出生于伦敦，拥有瑞士和英国双国籍。学习现代语言和翻译后，我接受了新闻培训，并于2006年加入瑞士资讯。我的工作语言包括英语、德语、法语和西班牙语。
我的工作重点是制作科学和技术主题的视频和播客。我专注于开发适用于手机观看的讲解型视频，将动画与纪录片风格相结合。
我在苏黎世艺术大学学习电影制作和动画，并于2004年开始在瑞士资讯担任视频记者。从那时起，我专注于为我们的视觉产品制作不同风格的动画。
迪克桑斯大坝在1950年至1961年间由3’000名工人在极为艰苦的条件下修建完成。七十五载风雨兼程，它依然巍然屹立。
2025年08月28日
坐落在瑞士阿尔卑斯山腹地的迪克桑斯大坝(Grande Dixence)是世界上最高的重力坝。今年，迪克桑斯大坝迎来了一个意义非凡的里程碑：动工75周年。
2021年11月09日
在瑞士这个内陆国家，气温的上升要比受海洋降温影响的地区更明显也更快。我们为此推出了两集视频，第一集将科普气候变化在怎样影响瑞士的景观、经济与民生。
2021年11月09日
由格蕾塔·通贝里发起的气候罢课大潮也席卷了瑞士。在全国各地的年轻人参与“星期五为未来”等罢课活动的同时，数十家初创企业也在开发新科技，来对抗气候变化。我们这个科普视频的第二部分会介绍瑞士在温室气体减排方面的对策。
