欧洲最高大坝75周年纪念

坐落在瑞士阿尔卑斯山腹地的迪克桑斯大坝(Grande Dixence)是世界上最高的重力坝。今年，迪克桑斯大坝迎来了一个意义非凡的里程碑：动工75周年。这座大坝不仅推动瑞士掀起了一场水电革命，更成为瑞士工程技术的标杆和国家能源战略的基石。

迪克桑斯大坝在1950年至1961年间由3’000名工人在极为艰苦的条件下修建完成。七十五载风雨兼程，它依然巍然屹立。

