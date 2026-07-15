瑞士山顶创下气温新高

欧洲气温上升，甚至连瑞士高海拔地区也未能幸免。 Keystone-SDA

在这个瑞士有史以来最热的夏天，高温早已不只是低海拔城市里的话题。在苏黎世和日内瓦的居民忙着寻找树荫避暑时，那些终年冰雪覆盖、象征着瑞士自然壮美的高山，也仿佛在烈日下“流汗”。

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7月13日，位于少女峰(Jungfraujoch)、桑蒂斯山(Säntis)、大圣伯纳德山口(Great St Bernard Pass)和格里姆塞尔山口(Grimsel Pass)的气象站均刷新了日最高气温纪录。

据瑞士气象局(MeteoSwiss)报道，当日位于瓦莱州海拔3571米的少女峰，气温升至8摄氏度。此前最高纪录为7.8摄氏度(记录于2009年)。

桑蒂斯山(海拔2’501米)和大圣伯纳德山口(2’472米)也刷新了温度历史纪录。桑蒂斯山的气象站记录到16.3度的温度，超过了1949年创下的16.2度的纪录。

大圣伯纳德山口的温度也于同日达到17.3度，打破了1869年创下的此前最高纪录(17.1度)。在格里姆塞尔山间旅馆(海拔1’980米)，气温达到20度- 比2009年的最高纪录高出1.7度。

目前，瑞士许多地区面临较高的森林火灾风险。在格劳宾登州和瓦莱州，部分地区的风险等级已达到最高级别。目前，瑞士所有州均已实施禁火令。

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