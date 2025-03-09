气旋艾佛瑞德来袭 澳洲东岸逾30万户无电可用

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（法新社雪梨9日电） 澳洲官员今天表示，恶劣天气导致澳洲东岸逾30万户住家与企业停电，一名驾驶证实丧命，另外还有10多名士兵受伤。

热带气旋艾佛瑞德（Alfred）以2级热带气旋的强度在澳洲东部沿海地区上空盘旋数天，为整个地区带来恶劣天气，昨晚登陆后已减弱为热带低气压。

强烈阵风和暴雨导致电线杆倾倒，并在横跨昆士兰州（Queensland）东南部和新南威尔斯州（New South Wales）东北部400公里的沿岸地区引发河流暴涨与洪水警报。

公用事业机构表示，昆士兰州东南部约31万户和新南威尔斯州东北部至少1万6000户今天仍然无电可用。

昆士兰州公用事业公司Essential Energy表示：「客户需要做好数天无电可用的准备。」

新南威尔斯州紧急救援服务部门表示，州内约有1万4600人接获与这个气候系统相关的紧急警告。

紧急救援服务部门主管强生（Damien Johnson）说：「过去24小时，已发生17起因民众驾车冲入洪水所导致的事故。」

警方昨天发现一名61岁男子的遗体，他的四轮驱动皮卡车被水冲下桥梁，坠入新南威尔斯州北部一条河流中。

警方说，在昨天的另一起事件中，有13名士兵受伤送医，因为两辆军方卡车在部署到易发洪患的新南威尔斯州城市利斯摩市（Lismore）附近清理道路时翻覆。

新南威尔斯州州长柯民思（Chris Minns）在一场记者会上表示，今天仍有12名士兵住院，其中2人情况严重。