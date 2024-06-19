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沙乌地官员：麦加朝圣者 至少550人酷暑下丧命

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（法新社利雅德18日电） 沙乌地阿拉伯外交官员今天表示，至少有550名朝圣者在今年的麦加（Mecca）朝觐期间死亡，突显了朝觐活动再次在酷热天气下进行的艰辛。麦加大清真寺昨天的气温来到摄氏51.8度。

两名协调各自国家应对措施的沙乌地外交官员向法新社表示，至少有323名死者是埃及人，多数因热相关疾病而丧生。

其中一名外交官员补充表示，「所有（埃及）人都是因高温致死，除了一人因在轻微的人群推挤中受伤丧命」，还说这个总数来自麦加穆艾塞姆（Al-Muaisem）地区的医院太平间。

外交官员表示，至少有60名约旦人也不幸丧命，高于安曼当局今天稍早公布的官方统计41人。

根据法新社统计，新的死亡人数，使得各国目前为止通报的死亡总人数来到577人。

外交官员指出，穆艾塞姆太平间的遗体总数为550具。穆艾塞姆太平间是麦加最大的太平间之一。

根据沙乌地上个月发表的一项研究，穆斯林朝觐活动日益受到气候变迁的影响，研究显示，仪式举行地区的气温每10年上升摄氏0.4度。沙乌地国家气象中心指出，麦加大清真寺昨天的气温来到摄氏51.8度。

根据沙乌地当局说法，约有180万名朝圣者参与今年的朝觐，其中160万人来自国外。

每年都有数以万计朝圣者企图透过非正规管道前来朝觐，因为他们无法负担官方朝觐签证手续的高昂费用。

这使得未经登记的朝圣者蒙受风险，因为他们无法使用沙乌地当局在朝觐路线上提供的空调设施。

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