法与属地达协议 新喀里多尼亚立国后仍属法国

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴黎12日电） 法国今天宣布与新喀里多尼亚岛达成「历史性协议」。根据协议，去年饱受致命分离主义暴力事件蹂躏的这个海外属地将继续属于法国，但同时被赋予新喀里多尼亚国身分。

法新社报导，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在社群平台X发文宣布：「共和国内部的新喀里多尼亚国（State of New Caledonia）：这是一场对信任的赌注」。他也称赞这项「历史性」协议。

马克宏还表示：「经过2项协议和3次全民公投，新喀里多尼亚将开启与法国和平关系的未来新篇章」。

马克宏先前呼吁，应透过谈判，打破新喀里多尼亚亲法派与独立派之间的僵局。

新喀里多尼亚民选官员以及政治、经济和民间领导人日前齐聚巴黎附近，共同制定该领土的宪法架构。

经过10天的谈判，各方同意成立「新喀里多尼亚国」。

法国海外领地部长瓦尔斯（Manuel Valls）说：「这是个明智的妥协，既能维持法国与新喀里多尼亚之间的联系，又能赋予这个太平洋岛国更多主权。」

据报导，去年的分离主义暴力事件共造成14人丧生，估计该地区的损失高达20亿欧元，国内生产毛额（GDP）也下降了10%。

新喀里多尼亚约有27万人口，距离巴黎近1万7000公里，自19世纪以来一直处于法国的统治下。