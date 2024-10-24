法国召开黎巴嫩危机国际会议 马克宏宣布捐款1亿欧元

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（法新社巴黎24日电） 法国今天针对黎巴嫩危机召开国际会议，总统马克宏宣布，将向黎国提供1亿欧元（约新台币34.6亿元）援助。这项会议设下高额募款目标，但透过外交途径化解黎国危机的前景黯淡。

法国今天在首都巴黎召开「国际支持黎巴嫩人民与主权会议」（International Conference in Support of Lebanon’s People and Sovereignty），总统马克宏（Emmanuel Macron）在会中表示：「这场战争必须尽快结束，黎巴嫩境内必须停火。」马克宏身旁的黎巴嫩总理米卡提（Najib Mikati）则是呼吁「国际社会团结起来，共同努力…实现立即停火」。

法国设定了为黎国募集5亿欧元援助的目标，较联合国最初的诉求多了1亿欧元。

马克宏表示，除了金援之外，巴黎还将「提供装备给黎巴嫩军队」，以便黎国军队重新取得南部的控制权，以符合联合国安理会（UN Security Council）第1701号决议的规范。上述决议终结了以色列与真主党（Hezbollah）于2006年爆发的战争。

德国今天也宣布捐款9600万欧元，响应国际社会对于黎国的人道援助行动。

这场巴黎会议希望透过外交途径来解决黎巴嫩危机，却可能因为伊朗和以色列的缺席而受挫。

以色列与伊朗并不在受邀与会的70个国家和15个国际组织之列，且美国也仅派国务卿布林肯（Antony Blinken）的1名副手代表与会。