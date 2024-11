法国召开黎巴嫩危机国际会议 马克宏宣布捐款1亿欧元

afp_tickers

2 分钟

(法新社巴黎24日电) 法国今天针对黎巴嫩危机召开国际会议,总统马克宏宣布,将向黎国提供1亿欧元(约新台币34.6亿元)援助。这项会议设下高额募款目标,但透过外交途径化解黎国危机的前景黯淡。

法国今天在首都巴黎召开「国际支持黎巴嫩人民与主权会议」(International Conference in Support of Lebanon’s People and Sovereignty),总统马克宏(Emmanuel Macron)在会中表示:「这场战争必须尽快结束,黎巴嫩境内必须停火。」马克宏身旁的黎巴嫩总理米卡提(Najib Mikati)则是呼吁「国际社会团结起来,共同努力…实现立即停火」。

法国设定了为黎国募集5亿欧元援助的目标,较联合国最初的诉求多了1亿欧元。

马克宏表示,除了金援之外,巴黎还将「提供装备给黎巴嫩军队」,以便黎国军队重新取得南部的控制权,以符合联合国安理会(UN Security Council)第1701号决议的规范。上述决议终结了以色列与真主党(Hezbollah)于2006年爆发的战争。

德国今天也宣布捐款9600万欧元,响应国际社会对于黎国的人道援助行动。

这场巴黎会议希望透过外交途径来解决黎巴嫩危机,却可能因为伊朗和以色列的缺席而受挫。

以色列与伊朗并不在受邀与会的70个国家和15个国际组织之列,且美国也仅派国务卿布林肯(Antony Blinken)的1名副手代表与会。