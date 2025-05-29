法国外科医生性侵299人判刑20年

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（法新社法国凡尼28日电） 法国法院今天判处前外科医生拉史考奈克（Joel Le Scouarnec）最高的20年徒刑，他承认性虐待数百名患者，受害者大部分是儿童，但判决出炉后，一些受害者感到失望。

89起性侵害罪指控，拉史考奈克滥用医师身分，且主要针对儿童，使罪行更加严重。

针对拉史考奈克3个月审判不仅揭露了他的罪行和受害者的痛苦，也让人不禁要问，为何不尽早采取更多作为以阻止他犯罪。

拉史考奈克是法国史上被定罪次数最多的性侵犯之一，他因性侵4名儿童，包括他的两名侄女，2020年被判处15年徒刑，先前已经入狱。

主审法官布雷西（Aude Buresi）判处拉史考奈克20年徒刑，这是法国对加重性侵的最高刑期，因为法国不会将各项罪名的刑期合并计算。

拉史考奈克必须服完2/3的刑期才能申请假释，但不列塔尼（Brittany）地区凡尼市（Vannes）法庭驳回检察官的罕见要求，换言之，拉史考奈克就算获释，也必须关押在治疗和监督中心，法庭是考量拉史考奈克的年龄，以及「想要弥补过错」的意愿，做出了这项裁决。

身穿黑色夹克的拉史考奈克面无表情地聆听判决。

两名消息人士指出，在另一个房间里，受害者透过视讯观看审判过程后，高呼「司法系统可耻」。

受害者勒穆安（Manon Lemoine）在法院外强忍泪水说：「真令人失望！」

一些被拉史考奈克性侵的幸存者相拥而泣。

另一名受害者李维克（Amelie Leveque）也说，这项判决让她感到羞辱。

儿童权利倡议者表示，此案凸显系统性的失败，导致拉史考奈克一再犯下性犯罪。