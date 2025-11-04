法国文学至高荣誉龚固尔奖 法作家摘桂冠

（法新社巴黎4日电） 法国作家莫维尼耶（Laurent Mauvignier）今天以横跨20世纪、讲述祖母在第二次世界大战期间被控通敌的家族史长篇小说，获颁法国文学最高荣誉的龚固尔奖（Prix Goncourt）。

评审只经过一轮投票就选出58岁的莫维尼耶为今年的龚固尔奖得主，以表彰其作品「空屋」（La Maison Vide，暂译）。作品灵感来自莫维尼耶儿时从父亲家族听到的故事。

他领奖时表示：「我欣喜若狂，这个奖项意义重大，因为这部作品来自我的童年，并横跨了好几个世代。」

奖金只有10欧元（约新台币350元）支票，得奖者通常选择裱框以兹纪念。不过，举足轻重的龚固尔文学奖往往能为得奖者带来数十万本书的销量。

莫维尼耶来自法国西部乡村地区杜雷恩（Touraine），他在一个劳工家庭中长大。获奖作品「空屋」描绘好几代人在虚构的杜雷恩小镇生活，与莫维尼耶成长的地方极为相似。

莫维尼耶告诉法新社：「我认为我的家族就像数以百万计法国家庭一样，都拥有阴暗和辉煌的一面。」

莫维尼耶有多部作品翻译成英文版，包括以法国乡村为背景的惊悚小说「生日派对」（The Birthday Party，暂译）、探讨阿尔及利亚独立战争遗绪的「伤痕」（The Wound，暂译），以及描写1985年比利时赫赛尔体育场（Heysel Stadium）球迷踩踏事件的「在人群中」（In the Crowd，暂译）。

这次角逐龚固尔奖的候选者，包含法国作家暨编剧加赫尔（Emmanuel Carrere）、模里西斯和法国双重国籍作家阿帕娜（Nathacha Appanah），以及比利时作家拉马契（Caroline Lamarche）。