法属新喀里多尼亚暴动 抗议选制改革

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（法新社新喀里多尼亚首府努美阿14日电） 法属太平洋群岛新喀里多尼亚昨天经历一夜激烈暴动，因为法国国会可能通过引发争议的投票制度变革，激起当地独派势力愤怒。法国总理今天呼吁情势恢复冷静。

这场暴动是新喀里多尼亚（New Caledonia）1980年代发生致命动乱后至今最严重的暴力情势，有数辆安全部队的车辆遭到开枪及纵火焚烧，商店遭到洗劫，有80多人被逮捕。

位于澳洲和斐济之间的新喀里多尼亚原是法国殖民地，但法国在1998年签署努美阿协议（Noumea Accord）后，让当地近30万人口逐渐享有更多政治权力，使得新喀里多尼亚在法国海外领地当中已经拥有特殊地位。

新喀里多尼亚也已依照努美阿协议举行过3次独立公投，结果都是要留在法国。但独派依旧保有支持势力，尤其在当地原住民卡纳克族（Kanak）人口间。

在2021年举行的最近一次独立公投，独派卡纳克人以COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情为由抵制投票，他们的代表也拒绝接受那次公投结果。

在努美阿协议下，新喀里多尼亚的选举人名单也从1998年以来未曾更新。换句话说，过去25年间从法国本土或其他地方移居当地的人口，都没有参与地方选举的权利。

法国政府先前已将新喀里多尼亚每5人就有1人无投票权的情况称为「荒谬」，法国国会下议院「国民议会」（National Assembly）也正在辩论一项宪法改革，要扩大当地地方选举选民资格。但独派人士担心，这么做将有利于亲法国的政治人物，造成卡纳克族的分量减轻。

抗议人士昨天聚集示威，并演变为夜间暴动。法国派驻新喀里多尼亚的共和国高级专员勒佛兰克（Louis Le Franc）今天对媒体记者表示：「有人持大口径武器和猎枪朝宪兵队开火。截至目前无人死亡。」

当局已宣布新喀里多尼亚今天实施宵禁，并禁止在公共场所聚集。当地主要机场已经关闭，法国政府也从本土派遣增援维安人力。

法国总理艾塔尔（Gabriel Attal）今天在前往法国东部的访查行程中告诉媒体记者：「暴力从来都不是解决之道。」他并表示，法国政府的「优先要务…是恢复秩序、冷静与安宁」。