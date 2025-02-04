法籍男在印尼涉毒遭判死刑 关押近20年终得返乡

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（法新社雅加达4日电） 法国籍男子阿特劳伊（Serge Atlaoui）在印尼被控犯下毒品相关罪名，自2007年起成为死囚。他今天将被遣返法国，期盼能在自己的国家重获自由。

法新社报导，印尼针对毒品犯罪订定了全球数一数二严苛的法律。近几周里该国释放了6名备受瞩目的囚犯，其中包括1名遭判极刑的菲律宾籍妈妈，「�Q里岛毒枭集团9人帮」（Bali Nine）的5名贩毒集团成员也被遣返澳洲。

据报导，印尼当局计划派遣车队，从雅加达的萨伦巴（Salemba）监狱将61岁的阿特劳伊送往雅加达主要机场，并移交给法国警方。阿特劳伊随后将搭上飞往巴黎的商用航班，预计明早抵达。

阿特劳伊的委任律师赛迪尤（Richard Sedillot）表示，阿特劳伊抵达后将被送往巴黎郊区的波比尼（Bobigny）并交给检方，他可能在等待重新量刑期间遭到拘留。接下来的数周或数月内，赛迪尤将要求法国法院「更改判决，让他重获自由」。

赛迪尤还说，阿特劳伊「很开心也很平静…但他需要一点时间重新整理一下自己」。

法国当局于去年11月4日正式要求印尼遣返阿特劳伊。法国司法部长达马南（Gerald Darmanin）与印尼司法部长尤斯里（Yusril Ihza Mahendra）今年1月24日达成协议，阿特劳伊才得以返国。

印尼在协议中表示，由于阿特劳伊「罹患疾病」，因此决定「不处决死囚」，并「基于人道考量」允许他返国。阿特劳伊每周都会被送往监狱附近的医院接受治疗。

阿特劳伊是印尼死囚中唯一的法国人。印尼也将是否给予他「宽恕、赦免或减刑」的决定权交给法国政府。

阿特劳伊于2005年在雅加达郊区1间制毒工厂被捕，现场查获数十公斤毒品，当局随即指控他涉嫌研制毒品。

这名来自法国东北部梅斯（Metz）的焊工育有4个孩子，他始终否认走私毒品，并声称他以为自己是在1座压克力工厂负责安装机器。

根据人权团体KontraS引用的官方数据，目前印尼至少有530名死刑犯，其中多数与毒品犯罪有关。印尼移民和惩教部（Ministry of Immigration and Correction）则表示，死刑犯中有90名外国人，包括至少1名女性。