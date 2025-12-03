法贝杰之家百年珍藏「冬之蛋」拍卖 9.55亿创新高价

（法新社伦敦2日电） 俄罗斯沙皇时代皇家御用珠宝商「法贝杰之家」（Faberge）被誉为最精美作品之一的「冬之蛋」（The Winter Egg），今天在伦敦以近2300万英镑（约新台币9亿5500万元）成交，刷新这位传奇珠宝工匠拍卖纪录。

这颗精致华美的珠宝蛋在艺术品拍卖行佳士得（Christie’s）举槌，并三度创下「法贝杰之家」作品的拍卖新高价。

伦敦拍卖业者表示，买家身分暂未公开，这位买家以2290万英镑击败全球收藏家热烈竞标，抱走这件逾百年历史瑰宝。

这颗由俄罗斯沙皇尼可拉斯二世（Tsar Nicholas II）1913年为母亲订制的精美水晶蛋，拍卖前评估价超过2000万英镑。

佳士得代表欧根妮蔓（Margo Oganesian）在拍卖槌落后数分钟表示：「今天的成交金额刷新法贝杰之家作品的世界拍卖纪录，再次证明这件经典杰作的永恒价值。」

「法贝杰之家」是打造沙俄皇室珠宝的宗师，在31年期间为当时的罗曼诺夫家族（Romanov family）制作50枚帝王复活节彩蛋，稀有且价格高昂。

他的继任者尼可拉斯二世每年都固定订制两枚复活节彩蛋，分别送给母亲和妻子，直到1917年俄国革命皇室倒台为止。

至今，50枚帝王复活节彩蛋仅存43枚，有7枚下落不明。

「冬之蛋」以纤细的水晶雕琢而成，外观清冷如冰，镶嵌约4500颗玫瑰式切割钻石，高仅14公分。

欧根妮蔓说，它的非凡之处不仅在于华丽，更在于「技术和工艺」。

她说：「冬之蛋确实是世上最稀有的宝物之一，法贝杰之家如何制成这颗彩蛋，几乎难以想像。」（编译：徐睿承）