泰柬冲突再度升温 军人与平民皆有伤亡

（法新社曼谷8日电） 泰国今天对邻国柬埔寨发动空袭，双方在争议边境地区再度爆发战斗，并互相指责对方挑起战火，这波最新冲突目前造成4名柬埔寨平民及1位泰国军人丧命。

泰国第二军区透过声明表示，约有3万5000名泰国民众已自边境地区撤离。

泰柬两国今年7月曾因边境争端爆发为期5天的冲突，导致43人死亡、约30万人流离失所，随后在美国总统川普（Donald Trump）与马来西亚首相安华（Anwar Ibrahim）斡旋下达成停火协议，川普10月还亲赴吉隆坡见证两国签署扩大版停火协议。

不过泰国上月暂停履行扩大版停火协议，理由是又有地雷在泰柬边境炸伤数位泰国军人。

自那时起，泰柬两国官员陆续通报边境地带发生零星冲突，昨日与今天则再度爆发激烈战斗。

柬埔寨新闻部长涅帕达（Neth Pheaktra）告诉法新，泰国今天的攻势「至少造成4名柬国平民丧生」，其中包含一名女子在普里维希省（Preah Vihear）死于炮击。

涅帕达谈到，另外3人是在奥多棉吉省（Oddar Meanchey）因炮击身亡，另有10几名平民受伤，其中包含1名柬国新闻记者。

涅帕达告诉记者，光在奥多棉吉省至少就有1157户人家撤离至安全地区。

最新战事已导致泰柬两国数以千计平民逃离家园。

泰柬冲突的核心在于，双方逾百年来对法国殖民柬埔寨时期所划定的陆地边界具有分歧，两国均宣称拥有坐落边境的几座神庙。

当被记者问及川普介入停火与安华今天呼吁双方克制，泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）在曼谷回应，无人有权要求泰国「保持克制或停止，我们早就过了那个阶段」。

阿努廷补充道：「如果你希望（紧张）局势平息，就叫侵略方停手。」