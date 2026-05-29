泽伦斯基向争议性二战义勇军致敬 引发波兰不满

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（法新社华沙29日电） 乌克兰总统泽伦斯基近日采取行动向1个二战时期义勇军团致敬，但波兰指控这个组织曾屠杀大量波兰人。波兰总统愤而要求撤销其勋章，数名波兰政界领袖也警告两国邦谊恐恶化。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）本周签署一道命令，将乌克兰军队的1支特种部队命名为「UPA英雄」，UPA指的是第二次世界大战时期的乌克兰反抗军（Ukrainian Insurgent Army）。

UPA当时为了追求乌克兰独立而与苏联军队对抗，因此即使其与纳粹德国有关联，至今却仍受乌克兰民族主义者推崇。

随着乌克兰目前对抗俄罗斯的全面侵略已4年多，基辅寻求以一些国家历史上重要人物来鼓舞团结民心。

然而根据邻国波兰的说法，UPA曾在现今的乌克兰西部杀害约10万名波兰平民，构成种族灭绝。

而自2022年2月俄乌战争开打以来，波兰一直是乌克兰的欧洲重要盟友，并担当西方军援的管道。

曾获诺贝尔和平奖、并是促成1989年波兰共产政权垮台的关键人物华勒沙（Lech Walesa）在脸书（Facebook）发文表示，他决定不再佩戴乌克兰国旗胸针。

他写道：「乌克兰总统向UPA匪徒致敬，侮辱了我及我们所有被屠杀的同胞。」

波兰总统纳夫罗茨基（Karol Nawrocki）也对媒体表示，他对于泽伦斯基的行动感到「愤慨」，并已提议撤销对方在2023年荣获的白鹰勋章（Order of the White Eagle）。

当时波兰为了表彰泽伦斯基「深化两国友好关系」，而颁给他这个国家最高荣誉。

波兰总理图斯克（Donald Tusk）则说，泽伦斯基此举「伤害了我国的历史敏感性」，「从双边关系的角度来看令人担忧」。