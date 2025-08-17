The Swiss voice in the world since 1935

泽伦斯基将赴美会川普　欧盟法德义英芬兰北约领袖同行

（法新社布鲁塞尔17日电） 乌克兰总统泽伦斯基18日将在华府与美国总统川普会谈，欧盟、德国、法国、义大利、英国、芬兰及北大西洋公约组织（NATO）领导人大阵仗同行，展现对泽伦斯基的支持。

川普（Donald Trump）15日与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）举行双边会谈后，在俄乌停火问题上改变立场，认为俄乌直接达成和平协议才是结束战争的方式。美媒指出，川普在这方面与蒲亭同一阵线，与欧洲盟友们意见相左。

蒲亭长久以来一直主张就最终的和平协议进行谈判，乌克兰及其欧洲盟友则批评此举是为了拖时间，让俄军在战场上取得进展。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、北约秘书长吕特（Mark Rutte）、欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）等领导人将试图与川普长谈此事。

范德赖恩在社群平台X写道，她今天将在比利时布鲁塞尔与泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会面，其他欧洲领导人将以视讯方式与会；之后她将应泽伦斯基之请，与「其他欧洲领导人」陪同泽伦斯基访美。

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）、英国首相施凯尔（Keir Starmer）亦将同行。

芬兰政府表示，总统史塔布（Alexander Stubb）也将访问华府。

