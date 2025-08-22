泽伦斯基称可与蒲亭会面 前提是先获盟友安全保障

（法新社基辅21日电） 乌克兰总统泽伦斯基表示，他可与俄罗斯总统蒲亭会面，但须先获得盟友同意提供乌克兰安全保障，以在战斗停止后吓阻俄罗斯未来的攻击行动。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天公布的谈话内容中警告，双方正在为进一步战斗做准备，称俄罗斯正在南部战线集结军队，乌克兰则正试射新型长程巡弋飞弹。

俄罗斯今天指出，乌克兰似乎对「长期和平」不感兴趣，指控基辅寻求安全保障完全不符莫斯科的要求。

美国总统川普正努力让泽伦斯基与蒲亭（Vladimir Putin）会谈，以终结俄罗斯对乌克兰长达3年半的侵略战争。

尽管他颠覆西方多年来孤立这位俄罗斯领袖的政策，但在达成和平协议上却未见任何实质进展。

泽伦斯基在今天公布对记者的谈话内容指出：「我们希望在7到10天内了解安全保障架构…我们需要了解哪个国家在每个特定时刻准备做些什么。」

以英法为首的盟国正组成军事联盟以支持对乌克兰的安全保障。

泽伦斯基表示，一旦这项安全保障架构获得同意，川普希望见到蒲亭与泽伦斯基举行双边会晤。

泽伦斯基还说，他与蒲亭会面应在一个「中立的」欧洲国家举行，排除在莫斯科举行峰会。

泽伦斯基也以北京据称支持莫斯科为由，拒绝中国在乌克兰安全保障中发挥作用的构想。（译者：徐睿承/核稿：李佩珊）