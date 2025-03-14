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泽伦斯基谴责蒲亭对停火的回应「极具操控性」

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（法新社基辅13日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天谴责蒲亭对停火的回应模棱两可，「言辞十分容易预测且极具操控性」。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄罗斯正设立停火条件，目的在于拖延或让停火根本无法实现。

美国提出的30天停火方案获得乌克兰支持，蒲亭（Vladimir Putin）今天首次对停火提案公开发表评论。他表示支持，但对于要如何运作有「严重疑虑」。

华府呼吁俄罗斯无条件接受停火，但蒲亭列出了若干阻碍进展的要求。

泽伦斯基表示：「我们没有设立使事情变复杂的条件，俄罗斯才有设条件。正如我们一直所说的，唯一会拖延事情、唯一不具建设性的是俄罗斯。」

泽伦斯基说：「他实际上正准备拒绝，因为蒲亭当然不敢告诉川普总统，他想继续这场战争，想杀害乌克兰人。」

他还说：「这就是为什么在莫斯科，他们将这些条件加诸于停火提议上，目的是让停火根本无法实现，或是尽可能拖延。」

泽伦斯基表示，华府已表示准备组织停火的监控和查核工作。他说：「这是可以实现的，凭藉美国和欧洲的能力。」

泽伦斯基说，停火将提供时间来「准备解答所有关于长期安全和真正可靠和平的问题，并提出结束战争的计画」。

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