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洛杉矶野火 灾损创下加州历来最严重

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（法新社纽约10日电） 部分专家表示，美国洛杉矶高档社区「太平洋断崖」和马利布（Malibu）大火肆虐，将成为加州历来代价最高的火灾，预计这个已有许多保险公司撤出的地区保费将上涨。

摩根大通（JPMorgan）分析师估计，火灾造成的总损失和承保损失在不到24小时内翻倍，分别达到500亿美元（约新台币1.6兆元）和200亿美元。火势今天仍在多处蔓延。

根据消息人士说法，这些创纪录的损失已经远超过2017年的塔布斯（Tubbs）野火和2018年的坎普（Camp）野火，这两场大火的承保损失估计已攀升至160亿美元。

房屋的价值是关键因素，目前为止，本周已有超过1万栋建筑被摧毁，其中绝大多数住宅平均价值约300万美元。

相较之下，2018年坎普野火大约摧毁1万8000栋建筑，但当时房屋平均价值仅约50万美元。

专门研究气候相关金融风险问题的顾问公司DeltaTerra创办人兼董事柏特（David Burt）估算，太平洋断崖（Pacific Palisades）地区1万5400栋住宅的市值接近135亿美元。

尽管灾损成本高昂，专家仍认为保险公司要赔偿客户应该没有问题。

根据标准普尔公司（Standard and Poor’s）说法，由于过去两年强劲的财务表现，保险公司在迎接2025年时拥有充足储备金。

他们还大幅减少在加州火灾高风险区域的业务，并将业务多元化。

摩根大通分析师也有相同看法，认为目前「绝大多数野火造成的损失将集中在屋主保险上」，而商业火灾和个人车辆保险的损失「明显较少」。

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