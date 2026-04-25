海事机构：一艘油轮在索马利亚外海遭到劫持

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（法新社阿迪斯阿贝巴25日电） 海事安全机构英国海事贸易行动办公室今天表示，一艘油轮在索马利亚外海遭到劫持，被带入该国领海。

这起事件进一步增加红海（Red Sea）航行的风险。由于伊朗牢牢掌控阿拉伯半岛另一侧、波斯湾（Persian Gulf）入口的荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），同为能源供给路线的红海，其重要性已然提升。

英国海事贸易行动办公室（United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO）指出，这艘油轮于21日在索马利亚马瑞约��（Mareeyo）东北方遭到劫持。

UKMTO指出：「军方当局通报，有未经授权人士夺取该艘油轮控制权，在索马利亚领海内操纵该船向南航行77海里。」

索马利亚当局没有立即针对这起劫持事件回应法新社查询。

非洲之角（Horn of Africa）国家索马利亚局势不稳，过去曾是许多海盗袭击的发起地，其中又以2011年达到高峰。随着欧洲联盟、印度和其他强权国家在该海域部署海军任务，这类袭击近年已经减少。 而在亚丁湾（Gulf of Aden）另一侧的叶门，获伊朗武装的青年运动（Houthi）叛军曾多次以商船为攻击目标。

UKMTO于23日表示，一艘悬挂索马利亚国旗的渔船遭到11名「武装分子」劫持，另有一批武装人士则登上一艘运送石油产品的油轮。

UKMTO指出：「这些事件综合起来，显示有可信的海盗威胁。」