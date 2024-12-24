海地逾200人因信伏都教遭屠杀 受害者遭绑架砍死

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（法新社纽约联合国总部23日电） 联合国今天表示，海地本月发生帮派下令搜捕并杀害200多人的屠杀案，受害民众有许多是年长者，他们被黑帮从住家强行拖出，再用枪枝击毙或以开山刀砍死。

受害人疑似参与伏都教（voodoo），被黑帮头目指控以巫术毒死他的孩子。遭指控的这些人被带到一个「训练中心」，当中有许多在遇害之后遭肢解或焚烧。

一个公民社会团体当时表示，这名黑帮头目认定自己儿子生病是伏都教徒造成的。

联合国驻海地综合办公室（BINUH）与联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）共同撰写的报告说，12月6日傍晚，黑帮头目阿特斯（Micanor Altes）下令约300名手下执行残酷的「搜捕」行动。这帮人于是闯入太子港（Port-au-Prince）街区约10条巷弄，把受害者从住家强行拖出。

之后几天，黑帮又回到太子港街区，绑架一个伏都教寺庙的信徒，专攻疑似向当地媒体透露风声的人，并杀害试图逃脱的民众。

这份报告在结论中说，其中有些遗体「之后被淋上汽油焚烧，或遭肢解丢入大海」。

报告指出，6天下来有207人遇害，当中包含134名男性与73名女性。

海地首都太子港被一群暴力的黑帮控制。这个加勒比海国家数十年来政治一直不稳，在黑帮势力不断壮大、组织日益复杂下，近几年局势变得更糟。

尽管有一支获得美国与联合国支持、以肯亚为首的警察支援部队被派驻到海地，但当地暴力事件还是持续攀升。

最新的这份报告提到：「根据联合国驻海地综合办公室与联合国人权事务高级专员公署的统计，自2024年1月以来，有超过5358人遭到杀害、2155人受伤。」

「自2020年初以来，海地遭杀害或受伤的总数来到至少1万7248人。」

联合国安全理事会「强烈谴责武装帮派持续犯下造成局势不稳的犯罪活动，并重申国际社会必须加倍努力提供人道援助给海地民众」。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人说：「这些罪行影响海地社会的根基，锁定的都是最脆弱的人民。」

伏都教是随着非洲奴隶传到海地并成为当地文化支柱。它于法国殖民统治期间遭禁，直到2003年才被海地政府承认为官方信仰之一。

虽然融合了其他宗教信仰的元素，包括天主教在内，伏都教向来遭到其他宗教的抨击。