將近一半的瑞士人不信上帝

1970年，瑞士僅有1%的人口不信教。 © Keystone / Gaetan Bally

社會正在發展，宗教對人的影響似乎在下降，50年前，瑞士人幾乎人人信教。然而多年來，瑞士教會的規模一再萎縮。一項由瑞士廣播電視集團SRG 委託進行的民意調查顯示，宗教在當今瑞士人心目中的重要性變得微乎其微，一半以上的受訪者表示他們根本不相信上帝。

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Simone Fassora, RSI

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多年來瑞士教會一直在流失信徒，去年也不例外，究其原因，很有可能與近些年曝光的天主教會中多起的性侵事件有關，這些醜聞損害了宗教組織的聲譽。

根據瑞士牧師社會學研究所(SPI)公佈的數據，瑞士天主教是信徒流失最多的教會：67’497人離開了天主教會，而前一年只有34’561人。新教教會在2023年也出現了創紀錄的數字，39’233人離開了該教會(2022年為30’102人)。

這次問卷調查是瑞士廣播電視集團SRG所做的第二期《瑞士，你好嗎》調查，這次調查結果顯示，傳統意義上的宗教價值對大多數人不再起任何作用。

這次問卷首次提到了有關信仰的問題，只有不到三分之一的受訪者表示堅信上帝的存在；而半數以上的人則說他們根本不信上帝。

外部内容

而當涉及到對科學的態度時，情況就大有不同了：四分之三的人表示他們相信科學。這點與中國類似，近年來，越來越多的中國人表示他們不信仰任何宗教，而是更傾向於相信科學和理性。根據中國社會科學院的研究，只有不到10%的中國人表示他們是宗教信徒。

從根本上說，信仰上帝和信仰科學並不衝突，然而，這是兩個用於解釋“存在”問題的不同概念。

當被問及是否相信有外星生命存在時，只有四分之一的人肯定地表示相信-儘管科學認為外星生命存在的可能性非常大，而且不明飛行物令許多人感到痴迷。

調查 《瑞士，你好嗎？ 》«Wie geht’s, Schweiz?»的調查結果是基於對51’182 名瑞士居民的問卷調查。該調查由伯爾尼GFS研究所代表瑞士廣播電視集團SRG於2024年5月和6月進行。這是第二次進行的同一調查。與前一年的版本相比，有些問題是全新的或不同的，但大部分問題是相同的。 GFS研究所從一個線上資料庫中挑選了3000名受訪者，這些受訪者對瑞士(16歲以上)人口有一定代表性。調查樣本按照語言地區進行了細分，並根據年齡和性別做了比例劃分。 其餘受訪者在線上填寫了問卷。他們透過瑞士廣播電視台管道收到調查邀請，但可自行決定是否參與，這項調查方法雖不具代表性，但透過特定的數據分析和驗證程序產生了代表性。 為確保答案時間不超過20分鐘，問卷的問題未超過300個，並非所有受訪者都回答相同的問題。依照50:50和95%的機率，抽樣誤差為+/- 1.8%。

然而，雖然相信科學的人越來越大，但信任程度並不一致。調查結果顯示兩個主要元素決定對科學信任程度：年齡和教育程度。年輕人更相信科學，隨著年齡的增長，這種信任度會逐漸下降；而教育程度越高的人，也就越相信科學。

外部内容

受訪者的年齡影響到他們對上帝的信仰程度。老一輩比年輕人更信上帝。瑞士各語言地區之間也存在明顯差異：法語區人最不相信上帝；其次是德語區人、義大利語區和列托羅曼語區人。

對其他信仰的開放性

當被問及是否相信更高力量的存在時，受訪者表達了相當高的認可度。將近40%的人表示他們非常相信這種力量的存在；大約同樣多的人則表示他們完全不相信。當被問及對其他信仰的看法時，受訪者的認同程度甚至高於對上帝的信仰。這表明，瑞士人對那些非傳統或製度化的信仰形式的接受度很高。

只有四分之一的受訪者認為所屬教派對瑞士的國家認同感具有一定程度的重要性，這也顯示了瑞士人對宗教信仰的重視度並不是很高；五分之四的受訪者在某種程度上或完全不同意「如果瑞士人更虔誠一些，瑞士會更好」這一說法。

外部内容

(編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

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